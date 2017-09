Calcio Padova: debutto all'Euganeo con vittoria, 2-1 al Fano ed Eurogol di Madonna

Prima all’Euganeo per il Padova e prima vittoria dei biancoscudati che domenica sera hanno superato il Fano 2-1. Dopo la batosta all’esordio contro il Renate, la squadra di Bisoli ha giocato un buon match, soffrendo solo nel finale dove la stanchezza e un gol fortuito degli ospiti ha fatto tremare fino al termine del match.

EUROGOL.

Il match lo sblocca Madonna al 25esimo che si inventa un tiro da 30 metri col destro che si infila in rete dopo una traiettoria incredibile e che fa esplodere l’Euganeo. Il raddoppio arriva allo scadere del primo tempo dalla testa di Chinellato che sfrutta al meglio un cross pennellato da Contessa, su schema ripetutamente provato in allenamento. Nella ripresa i ritmi calano e a 7 minuti dal termine Gattari prova a riaprire la gara risolvendo in rete una mischia sotto porta. Bisoli si infuria, la squadra serra le fila e riesce a mantenere il vantaggio sino al triplice fischio.

APPIANI IN FESTA.

Al termine della partita squadra sotto la Tribuna Fattori e festeggiamenti prolungati. A proposito di tifosi, nel fine settimana grande successo per la 15esima edizione di Appiani in Festa. Musica, concerti, cibo e tanta birra per quattro giorni hanno caratterizzato le serate del parcheggio sul dell’Euganeo. Tanti gli appassionati che si sono fermati a visitare la mostra sul tifo organizzata da Massimo, un ultras del Padova che da sempre raccoglie i cimeli del tifo biancoscudato.