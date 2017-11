Calcio Padova: vittoria 2-1 a Pordenone, consolidata la vetta della classifica

Il Padova vince, dove mai l’aveva fatto, contro un Pordenone forte e cinico. Il successo 1-2 di domenica sera permette ai biancoscudati di restare in testa alla classifica del girone B di serie C, rispondendo al Renate che è andato a vincere con identico risultato sul campo del Mestre. La squadra di Bisoli è sola al comando con 26 punti, uno in più della formazione lombarda.

LA PARTITA

Il Pordenone gioca un match d’assalto, costringendo i biancoscudati nella propria area a inizio partita, tanto da prende un palo con un tiro dalla distanza di Sainz-Maza. Il Padova attende e sfrutta al massimo la prima occasione al 42esimo con Serena che imbecca Guidone il cui tiro si stampa sul palo, ma Belingheri è lesto a sfruttare il tap-in e siglare il vantaggio. A inizio ripresa i Ramarri trovano il pari con una ribattuta di Ciurra. Dopo 2’ i biancoscudati si riportano in vantaggio con Pulzetti imbeccato da Pinzi che sigla il suo primo gol con la maglia del Padova. Sull’1-2 i biancoscudati si dimostrano squadra capace di soffrire e si portano a casa una vittoria fondamentale. Trevisan e compagni ora torneranno in campo venerdì nell'anticipo dell'Euganeo con la Triestina.