Calcio, il Padova convince ma non vince: termina 1-1 con l'Este

Il risultato non tragga in inganno. Perché è bugiardo: il Padova pareggia in amichevole 1-1 in quel di Este, ma recrimina per le tante occasioni create e mal sfruttate.

Il pareggio

Gli oltre 500 spettatori che hanno assiepato la tribuna del "Nuovo Stadio" di Este si sono sicuramente divertiti: nel primo tempo i biancoscudati hanno tenuto in mano il pallino del giocvo colpendo anche un palo e una traversa, ma sono stati i padroni di casa a portarsi in vantaggio con un sinistro velenoso di De Giorgio. Nella ripresa la truppa di mister Sullo ha alzato il baricentro alla ricerca del pareggio, che è arrivato al ventesimo minuto grazie a una pregevole azione personale di Joel Baraye. Ora per Cherubin e compagni ci saranno due giorni di riposo aspettando la sfida di Coppa Italia di domenica 11 agosto contro il Cittadella.