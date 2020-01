Calcio, buon punto in trasferta per il Padova: a Carpi finisce 1-1

Qualche rimpianto, ma un punto in un campo difficile come il "Cabassi" vale quasi come tre: termina 1-1 l'anticipo di campionato tra Carpi e Padova.

La cronaca

Partita subito molto combattuta e vibrante, con entrambe le squadre che giocano a viso aperto anche dopo il vantaggio biancoscudato, che arriva al minuto 21: Hallfredsson pennella sul secondo palo una splendida punizione per Kresic, che sul secondo palo fa valere i suoi centimetri e insacca di testa senza esultare in quanto ex. Nella ripresa, però, il Carpi parte subito fortissimo creando cinque nitide occasioni da gol nel primo quarto d'ora. Anche se il pari arriva al minuto 75 grazie a Biasci, che si inventa un incredibile destro a giro che toglie le ragnatele dall'incrocio. E finisce 1-1.