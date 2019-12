Calcio, è pari nel derby veneto: Cittadella-Chievo termina 1-1

Pari e patta: termina 1-1 la sfida tra Cittadella e Chievo, valevole per la 17esima giornata del campionato di serie B.

La partita

Sono i padroni di casa a tenere sin da subito in mano il pallino del gioco, portandosi fortunosamente in vantaggio al minuto 31: il tiro-cross di Diaw viene deviato in porta in maniera del tutto involontaria da Cotali, per la gioia dei tifosi granata. Nella ripresa i veronesi alzano il proprio baricentro trovando il pareggio al quarto d’ora con Vignato, che dopo essersi liberato di Mora batte Paleari con un preciso destro. E dopo un’altra mezz’ora di schermaglie il risultato non cambia più.