Calcio, riparte la serie B: pari tra Crotone e Cittadella, domenica derby Padova-Hellas Verona

Il pareggio. E l'attesa: termina 0-0 la sfida tra Crotone e Cittadella, mentre sta scadendo il conto alla rovescia per l'attesissimo derby tra Padova ed Hellas Verona.

Crotone-Cittadella

I granata hanno provato in tutti i modi a espugnare lo stadio "Ezio Scida", ma non sono riusciti ad aver la meglio di un Crotone coriaceo: alle occasioni avute dal Cittadella nella ripresa con Finotto e Settembrini hanno replicato i pitagorici con quella clamorosa avuta da Kargbo, che è però andato a sbattere su un miracoloso Ghiringhelli.

Padova-Hellas Verona

Tutto pronto, invece, per l'attesissimo derby Padova-Hellas Verona, in programma alle ore 15 di domenica 20 gennaio allo stadio "Euganeo": previsti almeno 9mila tifosi (di cui 1.500 scaligeri) per una delle gare più sentite, e che vedrà i biancoscudati scendere in campo dal primo minuto con sette degli otto nuovi acquisti arrivati in queste prime settimane di mercato di riparazione.

