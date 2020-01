Calcio, pari e patta tra Spezia e Cittadella: finisce 1-1

Un punto per uno non fa male a nessuno: il Cittadella pareggia 1-1 in quel di La Spezia rimediando dagli undici metri allo svantaggio iniziali

La partita

Partono subito forte i padroni di casa, che segnano al minuto 12 con Gyasi che sfrutta il cross di Ricci e trafigge Paleari. I granata non ci stanno, e trovano il pareggio dal dischetto: a trasformare il rigore - concesso per fallo di Erlic su Diaw - è capitan Iori, con Scuffet che intuisce la traiettoria ma senza arrivarci. Nella ripresa poche emozioni, e la gara finisce in parità.