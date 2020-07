Battere la Juventus (Under 23) per continuare a correre: sfida suggestiva per il Padova

Senza dubbio intrigante. Oltre che importante: terzo atto dei playoff di serie C per il Calcio Padova, che allo stadio "Moccagatta" di Alessandria affronta la Juventus Under 23.

La sfida

Fischio d'inizio alle ore 20.30 di giovedì 9 luglio, con una difficoltà in più: a differenza di quanto accaduto nei primi due turni, per avere la meglio sulla squadra allenata da Fabio Pecchia i biancoscudati dovranno assolutamente vincere perché in caso di pareggio dopo 90 minuti a passare sarebbero proprio i bianconeri, vincitori della Coppa Italia di categoria. Una preoccupazione in più per mister Mandorlini, che dovrà anche fare i conti con la stanchezza (e gli acciacchi) di chi ha ben figurato nelle prime due gare interne con Sambenedettese e FeralpiSalò.