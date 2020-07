Calcio Padova, si ritorna subito in campo: seconda sfida-playoff con la FeralpiSalò

Per arrivare fino in fondo bisogna innestare sei “marce”. La partenza è andata tutto sommato bene. Ora, però, è tempo di mettere la seconda. E iniziare a correre: dopo l’esordio con la Sambenedettese, il Padova prosegue la sua marcia nei playoff di serie C ospitando allo stadio “Euganeo” la FeralpiSalò.

Secondo turno

La partita, valevole per il secondo turno degli spareggi promozione, è in programma domenica 5 luglio alle ore 20.45 e sarà rigorosamente a porte chiuse: previsto un ampio turnover per quanto riguarda le scelte di mister Mandorlini, con i Biancoscudati che hanno pensato soprattutto a recuperare le forze in vista del match. E che avranno nuovamente il vantaggio dei due risultati utili su tre: Hallfredsson e compagni, infatti, passeranno il turno anche in caso di pareggio in virtù non tanto della miglior posizione in classifica (al momento dello stop causa Coronavirus le due squadre avevano raccolto gli stessi punti) quanto della miglior differenza reti.