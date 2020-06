Calcio, è tempo di playoff per il Padova: i biancoscudati sfidano la Sambenedettese

Non giocano una partita ufficiale da quattro mesi e mezzo, quando all'Euganeo la Fermana si impose 0-1. Martedì 30 giugno torneranno in campo, sempre nell'impianto di viale Nereo Rocco e ancora contro una squadra marchigiana. Con la speranza di ottenere un risultato diverso, però. Anche perché non ci saranno altre possibilità per rimediare: iniziano i playoff di serie C per il Calcio Padova, che ospita la Sambenedettese per la sfida valevole per il primo turno degli spareggi promozione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Playoff

Fischio d'inizio alle ore 20.45, con gara che si disputerà ovviamente a porte chiuse ma che verrà trasmessa su RaiSport. I biancoscudati potranno contare su due risultati su tre in virtù della migliore posizione in classifica, quindi anche il pareggio potrebbe bastare per passare il turno. Ma Andrea Mandorlini, allenatore del Padova, ha le idee chiare in merito: «Abbiamo preparato la partita per provare a vincere. Il caldo non mi preoccupa, farà caldo soprattutto per la tensione della gara».