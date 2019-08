Calcio Padova, la squadra va dai tifosi: presentazione ufficiale ad “Appiani in Festa”

È senza dubbio uno dei momenti più attesi dell'annata. E come tale comporterà un bagno di folla. Tutta biancoscudata: è tempo di presentazione ufficiale per il Calcio Padova, che dopo la bella vittoria esterna contro la Virtus Verona all'esordio in campionato si appresta a “incontrare” i propri tifosi.

“Appiani in Festa”

Lo farà giovedì 29 agosto ad “Appiani in Festa”, consueto evento organizzato dagli ultras biancoscudati presso la biglietteria Sud dello stadio “Euganeo”: la prima squadra salirà sul palco alle ore 20.30 circa, preceduta dalle formazioni del Padova Calcio a 5 e del Padova Femminile. Il tutto nella serata di apertura della festa, che - giunta alla sua diciassettesima edizione - proseguirà poi fino a domenica primo settembre tra concerti, dj set e anche un dibattito sulla storia di Padova e del Calcio Padova. E c'è una grande novità per tutti gli appassionati del genere: alla mostra degli Ultras Padova - curata nei minimi dettagli da Massimo, storico tifoso Biancoscudato - si aggiunge quella delle maglie storiche del Calcio Padova, con alcune “chicche” davvero imperdibili.

Campagna abbonamenti

Il tutto mentre si è chiusa a quota 3.520 anche la seconda fase della campagna abbonamenti. Soddisfatto il commento del Presidente Boscolo, che ha così commentato dal Sud America, dove si trova in questi giorni per motivi di lavoro: “Si chiude con soddisfazione questa seconda fase della campagna abbonamenti. Abbiamo ormai raggiunto la quota abbonati della stagione 2017/2018, la migliore di sempre in serie C. Un risultato questo per niente scontato dopo la retrocessione dell’anno appena passato. Anche nella giornata di oggi abbiamo avuto un numero cospicuo di rinnovi e di nuovi abbonati, il che ci fa ben sperare per le prossime settimane in cui attiveremo la terza fase della campagna abbonamenti. Già da domani la campagna sarà comunque prorogata nei punti vendita Ticketone e sul web per dare modo agli ultimi ritardatari di sottoscrivere la tessera. Non appena riapriranno le scuole attiveremo infine la terza e ultima fase che sarà dedicata ai più piccoli, con particolare attenzione a chi vorrà abbonarsi nella nostra Tribuna Family Alì. Ringrazio tutti i padovani che hanno dimostrato di credere nella solidità del nostro progetto e nella squadra allestita quest’anno, il loro entusiasmo e la loro passione saranno fondamentali nel cammino che vogliamo percorrere”. Il Calcio Padova informa perciò che la campagna abbonamenti proseguirà solamente via web e nei punti vendita TicketOne.

Davide Buglio

A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato, inoltre, arriva un nuovo acquisto: si tratta di Davide Buglio, centrocampista 21enne proveniente dall'Arezzo.