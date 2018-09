Calcio, l'omaggio del Padova al gemellaggio col Palermo: presentata la terza maglia da gara

"Padova Palermo gemellaggio eterno". Così recitava uno striscione esposto in occasione di una delle ultime sfide in campionato tra i biancoscudati e i rosanero. E la società di viale Nereo Rocco ha voluto ribadirlo: la terza maglia da gara del Calcio Padova, infatti, celebra il 35esimo anniversario del gemellaggio tra la tifoseria biancoscudata e quella siciliana.

La terza maglia

A partire dai colori: la divisa tutta nera è impreziosita da dettagli rosa, tra cui una riga che attraversa in verticale tutta la parte frontale e il colletto. Sotto al quale è stata posta la scritta "Padova 1983 Palermo", proprio in onore dello storico gemellaggio. La presentazione ufficiale ha avuto luogo all'Emporio Sport di Albignasego, e ha subito incontrato i favori tanto dei tifosi biancoscudati quanto di quelli siciliani, che hanno espresso sui social tutta la loro soddisfazione per l'iniziativa.