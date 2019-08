Alla carica, col Gattamelata: presentate le nuove maglie da gioco del Calcio Padova

Hanno subito attirato le attenzioni (e gli applausi) dei molti tifosi biancoscudati accorsi allo stadio Appiani per l'occasione. Soprattutto quella col Gattamelata. Perché incarna al meglio lo spirito che i calciatori saranno chiamati a mettere in campo: sono state ufficialmente presentate le nuove maglie da gioco del Padova.

Le maglie

"Modelli" d'eccezione nel glorioso impianto di via Carducci i calciatori Nicolò Cherubin, Benjamin Mokulu, Umberto Germano, Edoardo Soleri, Stefano Minelli e Davide Merelli: semplici ma accattivanti le divise dei portieri e quella "casalinga" (completamente bianca), mentre ha fatto il pieno di entusiasmo la seconda maglia, rossa con tanto di grande scudo bianco e il Gattamelata in basso, pronto a "guidare" i biancoscudati nei campi da gioco di tutta Italia.

Le reazioni

E a toccare i cuori dei sostenitori ci ha pensato anche il presidente Daniele Boscolo Meneguolo: «Padova è una città con una storia millenaria, e questa è una maglia che pesa ma che, da uomini veri sia in campo che fuori, si può indossare con soddisfazione». Seguito a ruota dall'allenatore Salvatore Sullo: «Prima dell'amichevole d'esordio ho scritto sulla lavagnetta in spogliatoio che "ogni grande viaggio inizia con un piccolo passo": noi lo stiamo facendo, e sarebbe bellissimo se tutti ci accompagnassero in questo percorso. Questi giocatori hanno una voglia immensa di mettersi in discussione per avere magari anche loro tra cinquanta anni una fotografia qui all'Appiani, quindi dateci fiducia».

