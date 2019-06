Calcio Padova, ecco «il primo frutto» del nuovo corso: presentato il ds Sean Sogliano

«Non ho mai deciso dove andare in base alla categoria. Sono felice di aver accettato questa proposta, l'ho fatto per scelta perché hanno puntato su di me facendomi entrare dalla porta principale». Da buon piemontese appare subito schietto e determinato. E i tifosi biancoscudati non possono che esserne felici: Sean Sogliano, nuovo direttore sportivo del Calcio Padova, è stato ufficialmente presentato mercoledì 5 giugno nella sala stampa dello stadio "Euganeo".

La presentazione

Introdotto dal neo presidente Daniele Boscolo Meneguolo («È il primo frutto del nostro lavoro. vogliamo far risorgere il Padova»), Sean Sogliano ha toccato molteplici argomenti, elogiando Joseph Oughourlian: «L'ho incontrato di persona a Milano e ci ho parlato più volte al telefono, l'ultima proprio in mattinata. Mi ha fatto un'ottima impressione, è una persona di profilo alto e vuole fare bene, è ambizioso e gli ho detto che sarà un anno difficile ma abbiamo bisogno di persone che abbiano voglia di lottare». La maggior parte delle domande rivolte, però, vertevano inevitabilmente sull'argomento allenatore: «Non voglio essere ermetico, ma veramente al momento non c'è un allenatore avvantaggiato su un altro. Dobbiamo fare delle valutazioni, credo che potremmo sceglierlo la prossima settimana. Mandorlini? Abbiamo condiviso delle vittorie insieme. Zironelli? Lo avevo scelto per Bari, ma poi è andata com'è andata. Ci sono varie situazioni che vanno analizzate bene».

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!