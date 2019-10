Vicenza-Padova, sbloccata la grana-biglietti: i tifosi biancoscudati potranno andare al "Menti"

Che non sia una partita come le altre già è risaputo. Aggiungeteci poi che si sfideranno prima contro seconda, e otterrete il "derby perfetto". Soprattutto ora che è garantita la presenza di entrambe le tifoserie: si sblocca la grana-biglietti relativa a Vicenza-Padova, coi tifosi biancoscudati che domenica 3 novembre potranno regolarmente recarsi allo stadio "Menti".

Prevendita sbloccata

Breve riassunto della settimana per capire al meglio la situazione: lunedì 28 ottobre il Vicenza apre la prevendita per la sfida, ma non per la curva ospiti dell'impianto berico in quanto le Questure dei due capoluoghi stanno studiando una soluzione che consenta tanto ai tifosi del Padova di essere presenti al "Menti" per la gara di campionato quanto a quelli vicentini di venire mercoledì 6 novembre all'ombra del Santo per la gara di Coppa Italia. E il via libera (dopo l'ok dell'Ossevatorio per le manifestazioni sportive) arriva nel primo pomeriggio di giovedì 31 ottobre in seguito a una riunione tenutasi in Questura a Vicenza: la prevendita ora è aperta anche per i sostenitori biancoscudati, che avranno tempo fino al tardo pomeriggio di sabato 2 novembre per acquistare uno dei 1.300 biglietti a disposizione.