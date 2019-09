Giovani biancoscudati crescono: il Calcio Padova "recluta" nuovi tifosi nelle scuole

Grazie alla collaborazione con l’assessorato alle politiche educative e scolastiche e con l’assessorato allo sport, il Calcio Padova prosegue il suo impegno nelle scuole proponendo agli studenti padovani un’offerta conveniente per seguire dagli spalti la loro squadra del cuore.

Il progetto

Da mercoledì 18 settembre oltre 14mila opuscoli saranno distribuiti in tutte le scuole dell’infanzia, nelle scuole primarie e nelle secondarie di primo grado: da molti anni, infatti, il club di viale Rocco collabora assieme ai tifosi di Aicb, Alta Padovana biancoscudata, Azionariato Popolare Magico Padova e Tribuna Fattori al progetto “Papà portami allo stadio”. L’obiettivo del progetto, cui hanno preso parte anche alcuni giornalisti, è quello di utilizzare il gioco del calcio per affrontare e costruire assieme ai ragazzi i concetti di squadra, condivisione, integrazione, rispetto dell’avversario, educazione al risultato. Lo Sport, pratica finalizzata al divertimento e al rilassamento, ha un principale valore educativo, che consiste nel misurarsi con sé, con il proprio corpo, scoprendolo, capendone le potenzialità, ma anche misurarsi con gli altri. Accanto alla pratica sportiva, anche l’esperienza emozionale della partita vissuta sugli spalti assieme ai propri amici e parenti viene considerata da noi un momento di aggregazione significativo. Per questo motivo il Calcio Padova ha il piacere di invitare tutti i bambini padovani nella Tribuna Family, un settore dedicato alle famiglie e ai bambini, in cui nessun adulto può entrare se non accompagnato da un minore. Ogni bambino (under 14) potrà avere gratis il suo abbonamento in questo settore, mentre il suo accompagnatore pagherà solo 50 euro per tutta la stagione. La campagna abbonamenti proseguirà anche per tutti gli altri tifosi negli altri settori, con gli stessi prezzi della seconda fase: 30% di sconto per i vecchi abbonati e sconti per donne, over 65, under 15 e ragazzi tra 15 e 25 anni.

Dove e come abbonarsi

Trovate tutte le informazioni su dove e come abbonarsi a questo link.