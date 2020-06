Calcio, Campodarsego ufficialmente promosso in serie C

«La notizia che attendevamo è finalmente arrivata». Non stanno più nella pelle, ed è più che comprensibile: il Campodarsego fa il suo ingresso nei campionati professionistici di calcio grazie alla prima, storica promozione in serie C.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Serie C

A stabilirlo il Consiglio Federale della Figc, recependo la decisioni della Lega Dilettanti di promuovere tutte le squadre che si trovavano al primo posto nei nove gironi di serie D al momento dello stop definitivo dei campionati. La gioia è tanta al quartier generale dei biancorossi, che affidano a un comunicato l'annuncio ufficiale: «Un traguardo unico e storico: questo giorno, l’8 giugno del 2020, rimarrà per sempre nella storia e nella bacheca di questo club, capace in poco più di un decennio di passare dalla Promozione all’Eccellenza, poi di atterrare per la prima volta in serie D nella sua storia e oggi, dopo alcune stagioni sempre ai vertici del quarto campionato nazionale, di vedere coronata la sua ascesa con il grande salto: siamo in Serie C! Il risultato di un’annata fantastica, di una grande cavalcata che tutti noi avremmo voluto finisse diversamente, con una grande festa tutti insieme, con la Società, la squadra e i nostri tifosi. Con il verdetto definitivo del campo, e non con una pandemia che ci ha rovinato questi ultimi mesi, che ha scombussolato le nostre vite e che, gioco forza, ci ha anche cancellato l’ultima parte di una stagione che avremmo voluto passare agli annali in maniera diversa. Oggi, però, si apre un altro capitolo: il Campodarsego è promosso in Lega Pro, e da oggi parte una nuova, emozionante e storica avventura».