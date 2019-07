Calcio Padova, iniziata la preparazione estiva all'Appiani prima della partenza per il ritiro

Il caldo si fa sentire. Ma c'è una stagione da preparare: il Calcio Padova si è radunato allo stadio Appiani per i primi allenamenti prima della partenza per il ritiro.

Ritiro e mercato

I biancoscudati si sono ritrovati venerdì 12 luglio nel glorioso impianto di via Carducci, dove suderanno fino a domenica 14 luglio per poi raggiungere Masen di Giovo, sede del ritiro estivo per le successive due settimane. Il tutto aspettando altri nuovi acquisti dopo Germano, Soleri, Santini, Kresic e Ronaldo: il ds Sean Sogliano sta lavorando alacremente per rimpolpare la rosa.

Staff tecnico

È stato inoltre ufficializzato lo staff tecnico agli ordini di mister Salvatore Sullo: al suo fianco ci saranno Raffaele Ametrano (allenatore in seconda), Raffaele Longo (collaboratore tecnico), Pietro La Porta (preparatore atletico), Giorgio Pansarasa (preparatore atletico) e Adriano Zancopè (preparatore dei portieri).

Guarda lo sport live e on-demand su DAZN

Comincia il tuo mese GRATIS!