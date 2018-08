Calcio, è la vigilia di Padova-Venezia: importante dispiegamento di forze dell'ordine per il derby

Notizie su notizie. Perché definirla "partita sentita" è riduttivo: sale la febbre per Padova-Venezia, derby veneto in programma sabato primo settembre alle ore 18 e che caratterizza la seconda giornata del campionato di serie B.

Aumento della capienza

Partiamo dall'aumento di capienza dello stadio "Euganeo", tanto atteso quanto 'deludente': l'impianto di Viale Nereo Rocco, infatti, passa dall'omologazione per 7.500 posti a quella per 8.700 e non a 11mila come auspicato. È corsa, quindi, per gli ultimi tagliandi ancora a disposizione.

Record di abbonamenti

Anche perché - e qui veniamo alla seconda notizia - gran parte dei seggiolini sono già occupati dai tantissimi abbonati biancoscudati: sono 5.033 i tifosi che hanno sottoscritto la tessera stagionale, dato che non veniva raggiunto da oltre vent'anni.

Modifica alla viabilità

Ma torniamo al derby e alle disposizioni straordinarie prese per motivi di ordine pubblico: dalle ore 15 di sabato primo settembre verrà posto su viale Nereo Rocco - all’altezza del Park Nord - un cancello separatore che impedirà l’accesso a tutti i settori locali per chi proviene (anche a piedi o in bicicletta) da via Due Palazzi e via Coppi. Pertanto, si invitano tutti i tifosi padovani ad accedere allo stadio Euganeo in auto dagli ingressi 2 e 3 di corso Australia e in bicicletta, in moto e a piedi dal sottopasso di via Montà. È inoltre previsto l'impiego di circa 200 uomini tra polizia (questura, reparto mobile, reparto prevenzione crimine, scientifica,polfer) e carabinieri con ausilio per viabilità di diverso personale polizia locale. Servizi di controllo per il transito delle tifoserie verranno predisposti nelle vie di accesso alla zona dell'Euganeo, tangenziale, caselli autostradali e stazione ferroviaria.