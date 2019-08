Non c'è sconfitta che tenga: il Cittadella batte il record di abbonati

L'annuncio è accompagnato dall'hastag #Riscriviamola. Perché una sconfitta (seppur secca) non può - e non deve - condizionare la stagione. E l'ambiente: il Cittadella ha realizzato il nuovo record di abbonati al campionato di serie B.

Record

L'annuncio arriva proprio dalla società granata: "Superate le 2.808 tessere della scorsa stagione (compresa la finestra di dicembre) per quello che a fine campagna sarà il nuovo record storico di abbonati al Tombolato! Siamo a quota 2.820, c'è tempo fino al 14 settembre per non perdere le restanti 18 gare. #Riscriviamola, serve tutto il vostro calore". Per dimostrare che lo 0-3 all'esordio con lo Spezia è solo un episodio isolato...