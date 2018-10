Calcio, miracolo all'Euganeo: rimonta in pieno recupero, finisce 2-2 tra Padova e Pescara

Chiamatelo pure "miracolo all'Euganeo": termina 2-2 tra Padova e Pescara, ma è un pareggio che ha dell'incredibile per i biancoscudati, in rete per due volte in pieno recupero.

La cronaca

A sbloccare il risultato dopo 26 minuti è una punizione col contagiri dal limite dell'area di Brugman, il cui destro non lascia scampo a Merelli, mentre il raddoppio arriva a inizio ripresa con Mancuso, abile a insaccare un calcio di rigore a dir poco contestato dai pochi tifosi presenti all'Euganeo (causa giorno lavorativo). Sembra tutto finito, e invece i biancoscudati si accendono e trovano il pari in piena zona Cesarini: prima Cisco si inventa un eurogol con un missile terra-aria dai 30 metri che tocca la traversa prima di insaccarsi, e all'ultimo secondo Cappelletti di tacco beffa Fiorillo facendo esplodere lo stadio.