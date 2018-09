Calcio Padova, riparte la campagna abbonamenti: si fa "Tutto in tre giorni"

Il maxi-traguardo era già stato tagliato. Ma dopo la partenza-sprint in campionato l'auspicio è che ritardatari ed indecisi accorrano in viale Nereo Rocco per dimostrare tutta la vicinanza possibile alla squadra della propria città: il Calcio Padova ha deciso di riaprire la campagna abbonamenti.

Riapertura-lampo

E si farà "tutto in tre giorni": dopo il convincente pareggio in terra scaligera con l'Hellas Verona e la splendida vittoria casalinga nel derby col Venezia, infatti, la società biancoscudata ha consentito la riapertura della campagna abbonamenti fino a sabato 8 settembre. L’ufficio abbonamenti di viale Nereo Rocco, pertanto, sarà attivo nelle giornate di giovedì 6 settembre e venerdì 7 settembre dalle 15.30 alle 19.30 e sabato 8 settembre dalle 10 alle 13. E il record di 5.033 tessere stagionali sottoscritte (un dato che all'ombra del Santo non veniva raggiunto da oltre vent'anni) è pronto a diventare ancor più prestigioso...