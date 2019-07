Sudore, amichevoli e mercato: seconda settimana di ritiro per il Calcio Padova a Masen di Giovo

Stanno lavorando davvero sodo. Perché alla fine mancano solo due settimane alla prima partita ufficiale: corsa e prove tattiche per il Calcio Padova, impegnato dal 14 e fino al 28 luglio in quel di Masen di Giovo (Trento) per il ritiro estivo.

Amichevoli

Aspettando di conoscere l'avversaria del primo turno di Coppa Italia (in programma domenica 4 agosto) i biancoscudati hanno già svolto la loro prima amichevole vincendo 6-0 contro i dilettanti del Verla grazie alla tripletta di Soleri e alle reti di Santini, Mokulu e Marcandella. Un test che ha soddisfatto l'allenatore Salvatore Sullo: «Sento che si sta creando un bel gruppo, e questo è il primo passo del nostro importantissimo viaggio». Che continuerà già mercoledì 24 e domenica 28 luglio, quando Cherubin e compagni sfideranno rispettivamente il Levico Terme e la Virtus Verona in altre due amichevoli di preparazione.

Mercato

Il tutto con almeno un occhio sul mercato, perché se in questa prima settimana di ritiro il Padova si è rinforzato (con gli arrivi di Baraye, Daffara, Gabionetta e Mokulu) è altrettanto vero che servono altri acquisti per rendere ancor più folta e competitiva la rosa: attese importanti novità già nei prossimi giorni.

Guarda lo sport live e on-demand su DAZN

Comincia il tuo mese GRATIS!