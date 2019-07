«L'11 luglio tornerò a Padova»: l'annuncio di Alexi Lalas fa impazzire i tifosi del Calcio Padova

«L'11 luglio tornerò a Padova per la prima volta dopo 23 anni. Ho bei ricordi della gente e della città di Padova e sono molto entusiasta di tornare. Forza Padova!». E i tifosi biancoscudati vanno subito via di testa: l'annuncio è firmato Alexi Lalas.

L'annuncio

Il primo calciatore americano a giocare in Italia tornerà quindi all'ombra del Santo per una "toccata e fuga", come annunciato anche dal Calcio Padova: " Dopo 23 anni Alexi Lalas torna a Padova: l’ex difensore statunitense, oggi inviato per Fox Sport USA, 44 presenze e 2 gol dal 1994 al 1996 in maglia biancoscudata, visiterà la Città del Santo nella giornata di giovedì 11 Luglio, con appuntamento alle ore 18:00 allo Stadio Appiani per salutare ex compagni e tifosi".