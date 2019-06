Calcio, nome a sorpresa per la panchina del Padova: il nuovo allenatore è "Sasà" Sullo

Il nome che non ti aspetti. E che spiazza tutti: il nuovo allenatore del Calcio Padova è Salvatore "Sasà" Sullo.

L'annuncio

Questo il comunicato della società biancoscudata: "Il Calcio Padova informa che nel pomeriggio di mercoledì 19 giugno è stato perfezionato il contratto che porterà sulla panchina biancoscudata mister Salvatore Sullo. Napoletano classe 1971, Salvatore Sullo ha firmato un contratto che lo legherà al Calcio Padova fino al 30 giugno 2020. «Diamo il benvenuto al nuovo tecnico della prima squadra - ha dichiarato il Presidente Daniele Boscolo - che con il suo arrivo aggiunge al nostro staff tecnico un’altra pedina importante dopo il Ds Sean Sogliano. Accogliamo con soddisfazione questa scelta, che è in piena armonia con le linee guida che ci siamo dati nell’allestimento dell’organico».

Salvatore Sullo

Da giocatore Sullo ha ricoperto il ruolo di centrocampista centrale con buone doti offensive. Con la maglia del Messina ha scritto pagine indimenticabili, trascinando la squadra dalla C1 alla serie A. Per meriti sportivi è diventato cittadino onorario di Messina e nel 2007 la sua maglia numero 41 è stata ritirata dalla società siciliana come gesto di riconoscenza. Tornato a giocare nella terra natia della sua famiglia, Avellino, ha appeso gli scarpini al chiodo nella stagione 2008-2009 con la maglia della Turris. Da tecnico ha ottenuto il patentino Uefa Pro nel 2013. Dal 2009 ha ricoperto il ruolo di allenatore in seconda nel Bari di Giampiero Ventura (squadra rivelazione del campionato di serie A 2009-2010) e successivamente al Torino, contribuendo alla promozione in serie A dei granata e alla successiva qualificazione in Europa League. Dal luglio 2016 al novembre 2017 è stato collaboratore tecnico della Nazionale di calcio italiana.

