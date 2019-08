Calcio, l'antipasto di serie B è indigesto: il neopromosso Pordenone batte il Cittadella

Già la sconfitta brucia. Se poi arriva per "colpa" degli ex di turno... Nuova sconfitta in precampionato per il Cittadella, che in quel di Tombolo perde 2-1 contro il neopromosso Pordenone in un antipasto di serie B decisamente indigesto.

La sconfitta

Partono subito male i granata, che nel primo tempo vengono infilati da Chiaretti e Strizzolo. Nella ripresa Iori accorcia le distanze dal dischetto, ma non basta per riprendere i neroverdi. È il terzo ko per il Cittadella dopo quelli con Virtus Verona e Vicenza. E da domenica 11 si inizia a fare sul serio: i granata ospiteranno infatti al "Tombolato" il Padova per la sfida valevole per il secondo turno di Coppa Italia.