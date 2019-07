Cittadella, altra sconfitta in amichevole: è il Vicenza a fare lo sgambetto ai granata

Un passo falso ci sta, ci mancherebbe. Soprattutto in estate, quando non ci sono in palio tre punti o trofei. Selo sbaglio, però, si ripete allora un po' di preoccupazione subentra. Come in questo caso: dopo la sconfitta con la Virtus Verona arriva per il Cittadella anche quella col Vicenza.

La partita

Teatro della contesa (davanti a 400 tifosi, e sotto la pioggia) sempre Lavarone, e il risultato è il medesimo: ko per 3-1. In questo caso sono i berici ad esultare: nel primo tempo un gran gol di Marotta porta avanti i biancorossi dopo 4 minuti. Ci provano i granata ma Grandi dice sempre di no. Guerra dalla distanza trova il raddoppio, Diaw su rigore accorcia prima di rientrare negli spogliatoi. Nella ripresa girandola di cambi e Giacomelli su punizione deviata in barriera trova il 3 a 1 che chiude il match.

