Calcio, passo falso per il Cittadella ad Ascoli: Scamacca regala i tre punti ai marchigiani

Ci hanno provato. Senza successo, però: passo falso per il Cittadella, che in quel di Ascoli perde 1-0 nella sfida valevole per la 16esima giornata del campionato di serie B.

La partita

Nel primo tempo è il Cittadella a rendersi maggiormente pericoloso, soprattutto col solito Diaw. La difesa marchigiana fa però buona guardia, e al sesto minuto della ripresa mette a segno il gol-partita con Scamacca, che di destro batte Paleari. I granata provano a reagire e ad agguantare almeno il pareggio, ma ad esultare alla fine sono i bianconeri.