Calcio, doloroso ko interno per il Cittadella. Attesa per il posticipo Foggia-Padova

Una sconfitta e... una lunga attesa. Brutte notizie per il Cittadella, che perde in casa contro il Benevento, mentre il Padova sarà impegnato nel posticipo di mercoledì sera col Foggia.

Il ko

Al “Tombolato” termina 1-0 per il Benevento, con gol decisivo in contropiede di Asencio, il cui tiro non lascia scampo a Paleari. Si tratta del secondo ko consecutivo per Iori e compagni, che vedono scappare l'Hellas Verona in testa alla classifica.

Il posticipo

Ed è stato un martedì sera passato davanti alla televisione per il Padova, che ha già raggiunto Foggia, dove nella serata di mercoledì giocherà contro i rossoneri pugliesi, a caccia della vittoria per ridurre ulteriormente gli otto punti di penalizzazione comminati prima dell'inizio del campionato. Previsto un ampio turnover per la truppa di mister Bisoli, reduce dal pareggio casalingo con la Cremonese.