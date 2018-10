Calcio, doloroso ko per il Padova: quattro “sberle” dal Brescia, continua il periodo nero

Sembrava che tutto andasse per il verso giusto. E invece è finita nel peggiore dei modi: nuova sconfitta per il Padova, che perde 4-1 in quel di Brescia dopo aver illuso tutti per un tempo.

La cronaca

I biancoscudati, infatti, avevano dominato la prima frazione di gioco portandosi in vantaggio al sedicesimo minuto con un eurogol in semirovesciata di Cappelletti e sfiorando più volte il raddoppio. Nella ripresa, però, ecco il crollo verticale: prima Tremolada pareggia, e quindi sale in cattedra Donnarumma, che dopo aver portato in vantaggio le “rondinelle” allunga le distanze su rigore e firma il tris personale in contropiede. Per il Padova si tratta della terza sconfitta consecutiva in trasferta.