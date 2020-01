Calcio, al "Tombolato" festeggia la capolista: Il Benevento passa a Cittadella

La legge della capolista: il Benevento espugna il "Tombolato" e fa piangere il Cittadella, che recrimina per l'arbitraggio.

La cronaca

Succede tutto nella ripresa: prima il Cittadella rimane in 10 per espulsione di Adorni e poi arriva il vantaggio dei campani al minuto 70 con l'ex di turno, che segna di testa e non esulta. Iori regala una speranza sei giri di lancetta più tardi pareggiando su rigore, ma la doccia fredda arriva a quattro minuti dal termine con Maggio, che vola più in alto di tutti sul cross di Kragl. E Pippo Inzaghi - allenatore del Benevento - può esultare come per un gol in Champions League.