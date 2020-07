Il passo falso che non ti aspetti: Cittadella ko, il Crotone sbanca il "Tombolato"

Missione fallita: il Cittadella "canna" la sfida-chiave perdendo 1-3 contro il Crotone al "Tombolato".

La partita

I calabresi partono subito forte e al minuto 11 passa in vantaggio con Messias, che ruba palla a Iori e trafigge Paleari. I granata provano a reagire, ma sono i pitagorici a trovare il raddoppio a nove minuti dalla fine del primo tempo con Simy, che ha la meglio su Frare e Adorni e sigla la rete numero 17 in campionato. La ripresa riparte nel segno del Crotone: dopo quattro giri di lancette Adorni lascia campo libero a Messias, che ringrazia e sigla la terza rete. A metà frazione Panico prova a riaprirla ribadendo in rete la palla di Branca respinta da Cordaz, ma la sconfitta è inevitabile.