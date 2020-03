Calcio, sconfitta casalinga per il Cittadella: nel silenzio del "Tombolato" la spunta il Pordenone

Un clima surreale. E un risultato negativo: nel silenzio del "Tombolato" a porte chiuse causa Coronavirus il Cittadella perde 0-2 col Pordenone.

Sconfitta

Risultato giusto per quanto visto in campo: i neroverdi partono subito col piglio giusto e al minuto 17 passa in vantaggio con Barison, che svetta di testa tutto solo in piena area e batte Paleari. I granata provano a reagire ma senza successo, e dopo la mezz'ora della ripresa gli ospiti trovano il raddoppio con Ciurria, che trasforma il calcio di rigore assegnato per fallo di mano di Pavan.