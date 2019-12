Calcio, termina malissimo il 2019 del Cittadella: sconfitta casalinga con l’Entella

La peggiore conclusione possibile: il Cittadella perde in casa con la Virtus Entella l’ultima partita del 2019.

La partita

Termina 1-3 la sfida del “Tombolato” coi liguri: i granata spingono subito sull’acceleratore prendendo il palo in mischia, ma sono gli ospiti a portarsi in vantaggio dopo tredici minuti grazie a una clamorosa autorete di Frare, colpito in pieno dal rinvio di Benedetti. Il Cittadella a inizio ripresa prova a reagire sfruttando la verve del solito Davide Diaw, ma è la Virtus Entella a trovare il raddoppio al minuto 67 con Chiosa, che raccoglie l’assist di Toscano e buca Paleari. Prova a riaprirla Proia segnando in spaccata a cinque minuti dalla fine, ma è De Luca (pescato dall’ex Schenetti) a piazzare il colpo del ko al novantesimo.