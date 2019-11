Calcio, il Padova fa la partita ma la Feralpi vince: sconfitta-beffa a Salò

Il Padova crea. Ma è la FeralpiSalò a vincere: sconfitta-beffa in terra lombarda per i biancoscudati, che cedono 1-0 contro i "Leoni del Garda".

La cronaca

Mister Sullo si affida al 4-3-1-2 cercando di sorprendere i padroni di casa, e inizialmente ci riesce. Ma è la FeralpiSalò a passare in vantaggio con l'"Airone" Caracciolo, che insacca da pochi passi. A inizio ripresa i biancoscudati rimangono in 10 per fallo da dietro di Gabionetta e nonostante gli sforzi non riescono più a recuperare finendo addirittura in 9 per rosso a Ronaldo.