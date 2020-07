Calcio, "game over" per il Padova: eliminazione dai playoff contro la Juventus Under 23

La Juventus è più forte del Padova. Anche quella Under 23: sconfitta al terzo turno playoff per il Padova, che perde 2-0 contro i bianconeri e vengono eliminati dai playoff.

La partita

Primo tempo coi biancoscudati decisamente più pericolosi degli juventini, tanto da sfiorare il gol in due distinte occasioni nei primi dieci minuti con Kresic (colpo di testa a lato di pochissimo) e con Gabionetta, il cui esterno sinistro viene respinto in tuffo da Loria. Quindi ci prova dopo la mezz'ora Ronaldo con un destro dei suoi dalla distanza che fa la barba al palo e a cui risponde poco dopo Fagioli, che scalda le mani a Minelli. La ripresa inizia con l'immediata espulsione di Fagioli per doppia ammonizione, e in casa biancoscudata quasi si esulta. Ma a festeggiare davvero è la Juventus Under 23 con un tanto micidiale quanto inatteso uno-due: prima Zanimacchia beffa un distratto Minelli con un calcio di punizione da posizione defilata, e quindi Frabotta in contropiede trafigge con un sinistro dal limite il portiere. Il Padova, nonostante la superiorità numerica, non reagisce. E il sogno-serie B svanisce.