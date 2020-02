Calcio, brutto scivolone interno del Padova: la Fermana fa il colpaccio all'Euganeo

Irriconoscibili. E sconfitti: il Padova perde 0-1 in casa con la Fermana.

La cronaca

Nel primo tempo i Biancoscudati si rendono pericolosi solo con Kresic di testa, mentre gli ospiti fanno il diavolo a quattro con Neglia e Bacio Terracino, che fanno sudare freddo in più occasioni i pochi tifosi sugli spalti dell'Euganeo. Nella ripresa la musica non cambia, e a furia di provarci la Fermana passa al minuto 57 con Manetta, che ci mette la gamba sul tiro-cross di Neglia beffando Minelli. Il Padova prova a reagire ma senza costrutto, e dopo essere rimasto in 10 causa espulsione per proteste di Santini rischia di subire anche lo 0-2 in pieno recupero ma Minelli para il rigore tirato da Petrucci.