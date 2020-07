Cittadella, il quattro non vien da sé: inatteso passo falso dei granata sul campo del Pisa

Più che brutto, inatteso: passo falso del Cittadella, che dopo tre vittore consecutive interrompe (ma solo momentaneamente) la sua corsa verso la serie A perdendo 2-0 in casa di un Pisa coriaceo.

Sconfitta

Poche occasioni nel primo tempo, con i toscani che al minuto 35 passano in vantaggio su rigore - concesso per fallo di Paleari su Masucci - con Marconi. Nella ripresa i granata alzano il baricentro alla ricerca del pareggio per poi magari completare la rimonta, e invece a otto minuti dal termine è ancora il Pisa ad andare a segno con Marin in contropiede.