Calcio, lunedì nero per il Padova: la Reggiana vince il posticipo e scavalca i biancoscudati

Da dimenticare. Al più presto: al "Mapei Stadium" il Padova perde 1-0 con la Reggiana e si vede scavalcare in classifica proprio dagli emiliani.

La partita

A decidere l'incontro è Augustus Kargbo, che al minuto 23 del primo tempo raccoglie il cross col contagiri di Radrezza e di testa insacca inddisturbato. La reazione del Padova (che perde per infortunio in rapida successione prima Pesenti e poi Germano) non arriva, e neanche l'inserimento di Mokulu nel finale risolve la situazione.