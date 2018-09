Calcio Padova: trasferta da dimenticare a Salerno, sconfitta 3-0 all'Arechi

Domenica da dimenticare per il Calcio Padova che è stato sconfitto per 3-0 all’Arechi contro la Salernitana. Quello in terra campana è il primo scivolone stagionale per i ragazzi di Bisoli dopo il pareggio all’esordio col Verona e dopo la vittoria casalinga nel derby col Venezia. La sosta di campionato fa male a Pulzetti e compagni, puniti prima da un eurogol di Di Tacchio e poi da alcune ripartenze velenose.

La partita

A sbloccare il match è stata la squadra di casa al 26esimo, quando da calcio d’angolo Di Tacchio ha azzeccato un destro al volo da 25 metri che ha infilato l’incolpevole Merelli.Nella ripresa la Salernitana ha controllato il match, chiudendolo poi con un contropiede finalizzato da Casasola (20’st) e con la terza rete di Anderson al 24’ st. Ora i biancoscudati torneranno in campo domenica prossima all’Euganeo alle 21 contro la Cremonese.

Bisoli

Rammaricato l’allenatore Bisoli alla fine del match: “Loro avevano più fame di noi e la colpa è mia perché magari gli ho fatto capire che si poteva vincere anche solo col gioco e invece bisognava andare a lottare sulle palle sporche. Noi abbiamo tenuto palla e loro hanno segnato, mentre noi negli ultimi 16 metri abbiamo passato quando dovevamo tirare e viceversa”.