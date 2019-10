Calcio, secondo ko consecutivo per il Padova: biancoscudati sconfitti a Trieste

Poteva essere la partita del riscatto. E invece è piombato tra capo e collo il secondo ko consecutivo: dopo quella casalinga col Ravenna per il Padova arriva la sconfitta anche in quel di Trieste.

La partita

Nella sfida valevole per la decima giornata del campionato di calcio di serie C la Triestina batte 2-0 i biancoscudati: apre le marcature Gomez negli ultimi istanti del primo tempo battendo Minelli in uscita con un preciso rasoterra, e il raddoppio arriva al decimo minuto della ripresa col tiro di Gatto deviato in maniera beffarda da Kresic. Una giornataccia per un Padova spento, che non è mai riuscito a rendersi pericoloso e che avrà l'occasione di rifarsi già mercoledì 23 ottobre, quando allo stadio "Euganeo" arriverà la Sambenedettese.