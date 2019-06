Calcio, ufficializzato il nuovo direttore sportivo biancoscudato: è Sean Sogliano

Era nell'aria. Mancava solo l'ufficialità. E ora si può davvero parlare di "colpaccio" per la categoria: Sean Sogliano è il nuovo direttore sportivo del Calcio Padova.

Sean Sogliano

La società biancoscudata ha siglato con il dirigente un accordo su base triennale. Sogliano, che verrà presentato alla stampa nella mattinata di mercoledì 5 giugno, succede quindi a Giorgio Zamuner cui vanno la gratitudine della Società per quanto fatto in questi anni e i migliori auguri per il prosieguo della propria carriera.

