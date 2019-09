Calcio, sfida "di lusso" per il Cittadella: trasferta in Toscana, l'avversaria di turno è l'Empoli

È stata prescelta tra le sette in programma per essere trasmessa su Dazn1, nuovo canale disponibile anche su Sky. Segno che è il "big match" della quarta giornata del campionato di serie B: tutto pronto al "Castellani" per Empoli-Cittadella.

I padroni di casa, neo retrocessi dalla serie A, arrivano alla sfida - in programma sabato 21 settembre con calcio d'inizio alle ore 15 - forti della loro imbattibilità (una vittoria e due pareggi nelle prime tre partite), mentre i granata sono "ringalluzziti" dalla prima vittoria ottenuta col Trapani dopo i due brutti passi falsi con Spezia e Benevento.