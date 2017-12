Cittadella-Avellino, turbillon di emozioni al Tombolato: il match finisce sul 2-2

Il ritorno al Tombolato dei granata, reduci dal successo della scorsa settimana sul Foggia, regala emozioni. La partita contro i campani di Novellino, valida per la 18esima giornata del campionato cadetto, si apre con una novità per gli uomini di Venturato: in porta viene inserito Paleari al posto di Alfonso che prima del match ha accusato un indolenzimento al polpaccio.

LA PARTITA.

Venturato si affida quindi al 4-3-1-2 con Paleari, Salvi, Varnier, Scaglia, Benedetti, Schenetti, Iori, Pasa, Chiaretti, Litteri e Kouame. I padroni di casa vanno subito in vantaggio con la rete di Chiaretti al 6’ di gioco ma la risposta dell'Avellino non tarda ad arrivare e al 38' Laverone firma a rete del pareggio. Al rientro dagli spogliatoi è ancora una volta la formazione di casa a spingere. Al 56’ l'Avellino perde Suagher che si fa espellere proteste. Tocca quindi a capitan Iori che al 77’ su rigore, regala il nuovo vantaggio al Cittadella. Il finale è al cardiopalma. Tre minuti dopo il novantesimo Litteri sbaglia il rigore che avrebbe potuto chiudere la partita e quando sembrava tutto finito arriva l'Avellino trova il pareggio con Laverone che firma la doppietta.