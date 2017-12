Serie B, il Citta chiude il 2017 conquistando 3 punti a Vercelli: è in piena zona play off

Successo dei granata di mister Venturato nell'ultimo match del girone d'andata a Vercelli. La partita con un calcio di punizione a due metri dall'ingresso dell'area di rigore battuto da Chiarietti che con una parabola perfetta segna il primo goal al 1' di gioco. La reazione dei piemontesi tarda ad arrivare ma è ancora una volta il Cittadella ad avere un'occasione con Litteri che sfiora il 2-0 al 31'. Il primo tempo si chiude quindi sull'1-0 per il Cittadella.

SECONDO TEMPO.

Nella ripresa è ancora una volta il Cittadella a rompere il ghiaccio con la rete di Iori di Testa al 55esimo. Quinto gol per il capitano granata. Venturato propone qualche cambio inserendo Maniero per Chiaretti. Kouame sfiora il 3-0 al 72esimo ma è sul finale che arriva la rete del Pro Verceli che all'84esima va a segno con Polidori. La rete dei piemontesi non desta preoccupazioni e i granata tornano dalla trasferta con tre punti che consolidano la posizione in classifica, in piena zona play off.