Calcio, il cuore non basta: il Cittadella pareggia ma in finale ci va il Frosinone

Il sogno serie A alla fine si è infranto sul più bello: contro il Frosinone il Citta ci ha messo grinta e cuore ma a passare in finale serie B contro l'altra vincente, il Palermo che ha battuto gli altri veneti in gara, del Venezia, sono proprio i ciociari.

Le reti

Allo Stadio Benito Stirpe il primo tempo si chiude in parità. Nella ripresa subito Gori a portare in vantaggio i ciociari ma il Cittadella non demorde e spinge sempre. Kouame a 15’ dalla fine riapre tutto ma è troppo tardi: il Citta butta il cuore in campo ma non trova il gol che farebbe entrare i granata nella storia.

Tabellino

FROSINONE – CITTADELLA 1 – 1

Marcatori: 2’ st Gori, 30’ st Kouame

FROSINONE: Vigorito, Ciofani, Terranova, Krajnc, Matarese (39’ st Frara), Chibsah, Gori, Soddimo (22’ st Konè), Crivello, Ciano, Dionisi (C) (25’ st Citro).

A DISPOSIZIONE: Bardi, Russo, Besea, Maiello, Beghetto, Volpe, Sammarco, Verde.

ALLENATORE: Moreno Longo.

CITTADELLA: Alfonso; Salvi, Adorni, Varnier, Benedetti; Bartolomei, Iori (C), Lora (13’ st Chiaretti); Schenetti (25’ st Arrighini); Vido, Strizzolo (9’ st Kouame).

A DISPOSIZIONE: Paleari, Pezzi, Pelagatti, Pasa, Liviero, Maniero, Fasolo.

ALLENATORE: Roberto Venturato.

Arbitro: Nasca di Bari.

Assistenti: Bresmes di Bergamo e Colarossi di Roma.

IV Uomo: Fiore di Barletta.

Addizionali: Pezzuto di Lecce e Serra di Torino.

NOTE:

Ammoniti: Chiaretti, Varnier, Crivello, Ciano.

Espulsi: Varnier per doppia ammonizione al 47’ st.

Angoli: 3 – 3

Recupero: 0’ – 4’