Calcio, "Mission Impossible" per il Cittadella: serve l'impresa per la finale playoff

Di imprese ne ha già compiute, ultima in ordine temporale la vittoria esterna con lo Spezia di una settimana fa. Quindi sa, come si fa. Ma in questo caso diventerebbe davvero un miracolo sportivo: il Cittadella approda a Benevento per la semifinale di ritorno dei playoff, in programma sabato 25 maggio alle ore 21.

Le combinazioni

Dopo la sconfitta casalinga (1-2) di martedì 21 ora per i granata c'è un solo risultato utile: la vittoria. Ma non basta: il successo dev'essere ottenuto con almeno due gol di scarto, perché in caso contrario i campani passerebbero comunque il turno in virtù della migliore posizione in classifica. Capitan Iori e compagni ci proveranno fino all'ultimo secondo, consci che si tratta di una missione quasi impossibile. Ma la truppa di Venturato ci ha abituato, ai colpi gobbi...

