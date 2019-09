Calcio, colpaccio in terra campana per il Cittadella: espugnata Castellammare di Stabia

Ci pensa sempre lui: il Cittadella batte 0-1 in trasferta la Juve Stabia grazie a un gol del "solito" Davide Diaw, avvicinandosi così alla zona playoff.

La partita

Partita vivace e combattuta nel primo tempo, dove sono però gli errori di precisione a farla da padrone. Nella ripresa i campani provano a pungere, ma sono i granata a passare in vantaggio al minuto 64 con Diaw, che di sinistro trafigge Russo. Nel finale la Juve Stabia rimane in 10 eppure in pieno recupero ha la clamorosa occasione per pareggiare con Mezavilla, sul cui tiro si immola però Adorni salvando i tre punti.