Calcio Padova- Modena: altra sconfitta per i biancoscusati, la panchina di Sullo a rischio

Terza sconfitta consecutiva per il Padova che all'Euganeo perde 0-1 con il Modena. L'avventura di mister Sullo sulla panchina biancoscudata sembra ormai al capolinea con i tifosi che contestano l'atteggiamento della squadra.

La partita

Primo tempo di studio tra le due formazioni con il Padova che fatica a trovare spazi e i canarini ad agire di rimessa e tentare di sfruttare le ripartenze. Per quasi mezz'ora non si segnalano tiri nello specchio della porta e l'unico brivido per il pubblico sono dati dagli infortuni di Ronaldo per un colpo alla testa con il giocatore che fortunatamente riprende subito il suo posto al centro del campo. La gara è molto fisica con continui contrasti ma solo in un'occasione di testa i biancoscudati impegnano il portiere del Modena allo scadere quando Nicastro di testa tira centrale. Nella ripresa il Padova parte forte ma poi a passare è il Modena. Al 58esimo Ferrario trafigge Minelli con un colpo di testa da cross sul fondo e fa esplodere la rabbia dei supporters biancoscudati. Per il resto della gara i biancoscudati timidamente cercano di ribaltare il risultato ma anche l'innesto delle riserve non muta il corso della sfida.