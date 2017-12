Calcio Padova-Reggiana, il match si chiude a reti inviolate: la vetta rimane salda

Sabato sera, nel 18esimo turno di serie C, i biancoscudati portano a casa un altro punto nel match casalingo contro la Reggiana degli ex Bobb, Altinier e Bovo. Primato in classifica consolidato per il Padova che si porta a +6 sulla Sanbenedettese.

LA PARTITA: 1° TEMPO.

Mister Bisoli si affida a Bindi, Contessa, Trevisan, Pulzetti, De Risio, Chinellato, Guidone, Ravanelli, Cappelletti, Belingheri, Capello. La prima occasione arriva al 6' di gioco con Ghiringhelli per Contessa che serve verso il centro una palla ribattuta da Spanò. Al nono minuto ci riprova Guidone, rete annulata per fuorigioco. Verso la fine del primo tempo si scaldano gli animi in campo. Cartellino giallo per De Risio e Pulzetti, per proteste, a cui fa eco l'espulsione di mister Bisoli: il tecnico applaude ironicamente verso il direttore di gara ma l'assistente se ne accorge e richiama l'attenzione dell'arbitro che allontana dal campo l'allenatore. Le due squadre vanno quindi negli spogliatoi sullo 0-0.

LA PARTITA: 2° TEMPO

Al 1' della ripresa il primo cambio di giornata nelle fila del Padova: esce Chinellato ed entra Marcandella. Guidone sfiora il vantaggio al 4' approfittanto di un'incertezza in difesa della Reggiana. I biancoscudati continuano a spingere ma il risultato non si sblocca. Il match si chiude sullo 0-0.